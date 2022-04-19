Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС

Ранее в этом месяце ЕС запретил судам под российским флагом заходить в порты блока из 27 стран, за некоторыми исключениями, поскольку он принял новые широкомасштабные санкции против России.

Судно Pegas под российским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту было арестовано недалеко от Каристоса на южном побережье острова Эвбея, расположенного недалеко от материковой части Греции, недалеко от столицы Афины.

"Он был арестован в рамках санкций ЕС", - сказал представитель министерства судоходства. Сотрудник береговой охраны заявил, что груз нефти на корабле не конфисковывался.

Pegas ранее сообщал о проблеме с двигателем. Афинское информационное агентство сообщило, что бурное море заставило его пришвартоваться недалеко от Каристоса, где оно было арестовано.