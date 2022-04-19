RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Греція заарештувала російський нафтовий танкер в рамках санкцій ЄС

Фото: російський нафтовий танкер заарештували в Греції (fleetmon.com)
Автор: Олександр Білоус

Греція заарештувала російський нафтовий танкер біля острова Евбея. Це сталося в рамках санкцій Європейського Союзу, введених проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше в цьому місяці ЄС заборонив судам під російським прапором заходити в порти блоку з 27 країн, за деякими винятками, оскільки він прийняв нові широкомасштабні санкції проти Росії.

Судно Pegas під російським прапором з 19 російськими членами екіпажу на борту було заарештовано недалеко від Карістоса на південному узбережжі острова Евбея, розташованого недалеко від материкової частини Греції, недалеко від столиці Афіни.

"Він був заарештований в рамках санкцій ЄС", - сказав представник міністерства судноплавства. Співробітник берегової охорони заявив, що вантаж нафти на кораблі не конфісковувався.

Pegas раніше повідомляв про проблему з двигуном. Афінське інформаційне агентство повідомило, що бурхливе море змусило його пришвартуватися недалеко від Карістоса, де воно було заарештовано.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація