В Греции заявили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

В Греции заявили, что ситуация с мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас, передает Reuters.

Он сообщил, что тысячи мигрантов, которые скапливаются у границы, серьезно угрожают стране. Также Петсас обвинил Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Европейский союз.

Напомним, РБК-Украина писало, что Совет Европейского союза на уровне глав МИД в ближайшие дни проведет экстренное заседание по Идлибу, которое созвано в ответ на запрос Греции.

Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы Евросоюза от проникновения мигрантов из Турции и пообещал во 3 марта лично посетить границу Турции и Греции.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что свыше 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Европейским союзом после того, как Анкара приняла решение открыть ее для них. Греческие полицейские применили против мигрантов, которые пытаются пересечь границу с территории Турции, тяжелые водометы и слезоточивый газ. Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.