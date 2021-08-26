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В Греции медики протестовали против обязательной вакцинации от коронавируса

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Греция, Четверг 26 августа 2021 18:15
В Греции медики протестовали против обязательной вакцинации от коронавируса Фото: в Греции медики вышли на акцию протеста против обязательной COVID-вакцинации (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Греции сотни медработников провели митинг в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство АР.

Сообщается, что в Афинах у здания министерства здравоохранения Греции собралось около 300 работников больниц в знак протеста против решения правительства, которое вступит в силу 1 сентября.

Согласно решению правительства, с 1 сентября будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты работники государственных и частных медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном заболевании коронавирусом.

Участники митинга заявили, что они не против вакцинации, но она не должна быть принудительной.

Напомним, что в Греции будут вакцинировать людей от коронавируса на площадях у церквей.

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