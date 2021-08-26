В Греции медики протестовали против обязательной вакцинации от коронавируса

В Греции сотни медработников провели митинг в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство АР .

Сообщается, что в Афинах у здания министерства здравоохранения Греции собралось около 300 работников больниц в знак протеста против решения правительства, которое вступит в силу 1 сентября.

Согласно решению правительства, с 1 сентября будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты работники государственных и частных медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном заболевании коронавирусом.

Участники митинга заявили, что они не против вакцинации, но она не должна быть принудительной.