В Греции медики протестовали против обязательной вакцинации от коронавируса
Фото: в Греции медики вышли на акцию протеста против обязательной COVID-вакцинации (Getty Images)
В Греции сотни медработников провели митинг в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство АР.
Сообщается, что в Афинах у здания министерства здравоохранения Греции собралось около 300 работников больниц в знак протеста против решения правительства, которое вступит в силу 1 сентября.
Согласно решению правительства, с 1 сентября будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты работники государственных и частных медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном заболевании коронавирусом.
Участники митинга заявили, что они не против вакцинации, но она не должна быть принудительной.