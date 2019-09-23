В Греции задержали сирийцев, выдававших себя за спортсменов из Украины

Полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, мигранты были задержали в аэропорту Афин в воскресенье, 22 сентября, после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были занесены в базу как украденные или утерянные.

"Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были две волейбольные мячи", - сообщила полиция.

После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой.

Их задержали и отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов.

Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к созданию механизма распределения беженцев в Европейском союзе.

Кроме того, в Польше был задержан гражданин Украины, которого подозревают в нелегальной перевозке мигрантов из Франции в Великобритании. Украинца задержали на границе в Подкарпатском воеводстве. Европейский ордер на арест 34-летнего жителя Украины выдали французские власти.