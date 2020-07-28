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В Греции ввели масочный режим в общественных местах

Автор: РБК-Украина

Обязательный масочный режим вступает в силу с 29 августа

Правительство Греции приняло решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Такое решение было приняло в связи с увеличением числа случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщил заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас, передает Ekathimerini.

Так, со среды, 29 августа, ношение масок будет обязательным для сотрудников и посетителей в госпредприятиях и организациях, банках, офисах обслуживания посетителей, продовольственных магазинах (отдельных булочных, супермаркетах и т.д.), промтоварных магазинах, парикмахерских, салонах красоты.

Отметим, что в магазинах, госорганизациях и других общественных местах и ранее действовало требование об обязательном ношении масок, но оно относилось к работникам, а посетителям - лишь рекомендовалось. В общественном транспорте все должны носить маски, а в супермаркетах это правило было распространено на посетителей еще на прошлой неделе.

Напомним, ранее Австрия ввела масочный режим в общественных местах.

Кроме того, в Литве заявили о намерении вернуть масочный режим.

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