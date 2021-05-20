В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары

Огонь тушат с помощью грузовиков и авиации. Пожары возникли на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес, примерно в 90 км от столицы Афин. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.

В Греции эвакуировали людей из шести деревень и двух монастырей в горах Геранея в качестве меры пресечения, сообщил представитель пожарной команды.

"Около 300 человек были эвакуированы", - сказал официальный представитель полиции Теодорос Хронопулос.

Огонь тушат 180 пожарных при поддержке 62 пожарных машин, 17 самолетов и трех вертолетов.