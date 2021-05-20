У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі

У Греції сталась масштабна лісова пожежа. Влада Коринфского регіону на півдні країни оголосила евакуацію людей з шести сіл.
Про це повідомляє Reuters.
Вогонь гасять за допомогою вантажівок і авіації. Пожежі виникли на невеликому приморському курорті на півострові Пелопоннес, приблизно за 90 км від столиці Афін. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомлялося.
В Греції евакуювали людей з шести сіл і двох монастирів в горах Геранея в якості запобіжного заходу, повідомив представник пожежної команди.
"Близько 300 осіб були евакуйовані", - сказав офіційний представник поліції Теодорос Хронопулос.
Вогонь гасять 180 пожежників за підтримки 62 пожежних машин, 17 літаків і трьох вертольотів.
Нагадаємо, на півночі Мексики стались лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів.
Крім того, Австралію з початку лютого охопили лісові пожежі. Повідомили про 71 знищений вогнем будинок і шістьох постраждалих пожежників.