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В Греции вспыхнул лесной пожар, эвакуированы две деревни

Коринф, Четверг 23 июля 2020 08:43
В Греции вспыхнул лесной пожар, эвакуированы две деревни
Фото: пожар в Греции (kathimerini.gr)
Автор: Андрей Козловский

На месте пожара работают 143 пожарных и 42 пожарные машины, 6 самолетов и 8 вертолетов

В Греции в районе Коринфа вспыхнул крупный лесной пожар. Вследствие чего, местная власть распорядилась эвакуировать два села и школу-интернат для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Kathimerini.

Как сообщается, огонь вспыхнул накануне в лесах на территории муниципалитета Кехрис. Спасатели отмечают, что сейчас есть несколько очагов распространения огня, а борьбу с ним осложняет сильный ветер, который постоянно меняет направление.

Также известно, что на помощь спасателям прибыли несколько единиц армейской техники и местные волонтеры. Всего на месте пожара работают 143 пожарные и 42 пожарные машины, 6 самолетов и 8 вертолетов.

Отметим, 9 июля в этом районе ранее уже загорался лес, через что пришлось эвакуировать детский летний лагерь и десятки домов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Австралии лесной пожар почти уничтожил городок в 120 км от Сиднея.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Мексике вблизи границы с Соединенными Штатами Америки произошел масштабный лесной пожар, в результате которого погибли 3 человека.

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