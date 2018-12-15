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В Греции возросло количество жертв июльского пожара

Новости » Происшествия    15.12.2018 - 23:12
В Греции возросло количество жертв июльского пожара
Фото: пожары в Греции (twitter.com/yenergunes)

В больнице скончался мужчина, госпитализированный в июле с тяжелыми ожогами

В Греции в субботу, 15 декабря, скончался 73-летний мужчина, пострадавший при пожарах в Восточной Аттике (Греция) в июле этого года, в результате число жертв возросло до 100 человек. Об этом сообщили греческие власти, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Погибший мужчина был госпитализирован в июле с тяжелыми ожогами.

Ранее сообщалось о 99 жертвах пожаров в Греции.

23 июля в Греции к западу от Афин в пригороде Мати вспыхнул крупный лесной пожар, из-за которого люди были вынуждены покинуть свои дома. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Многие убегающие от пожара утонули в море.

Согласно базе данных Центра исследований эпидемиологии стихийных бедствий в Брюсселе, июльские лесные пожары в Греции стали самыми смертоносными в Европе с 1900 года.

Напомним,  в ноябре 2018 года в результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли не менее 86 человек, еще несколько сотен считаются пропавшими без вести.

В Греции произошло землетрясение Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 86
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