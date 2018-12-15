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У Греції зросла кількість жертв липневої пожежі

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 23:12
У Греції зросла кількість жертв липневої пожежі
Фото: пожежі в Греції (twitter.com/yenergunes)

У лікарні помер чоловік, госпіталізований у липні з важкими опіками

У Греції в суботу, 15 грудня, помер 73-річний чоловік, який постраждав під час пожежі в Східній Аттиці (Греція) в липні цього року, в результаті кількість жертв зросла до 100 осіб. Про це повідомила грецька влада, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Загиблий чоловік був госпіталізований в липні з важкими опіками.

Раніше повідомлялося про 99 жертв пожеж у Греції.

23 липня в Греції на захід від Афін, у передмісті Маті спалахнула масштабна лісова пожежа, через яку люди були змушені покинути свої будинки. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. Багато людей, втікаючи від пожежі, потонули в морі.

Згідно з базою даних Центру досліджень епідеміології стихійних лих у Брюсселі, липневі лісові пожежі в Греції стали найбільш смертоносними в Європі з 1900 року.

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