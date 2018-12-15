У Греції зросла кількість жертв липневої пожежі

У лікарні помер чоловік, госпіталізований у липні з важкими опіками
У Греції в суботу, 15 грудня, помер 73-річний чоловік, який постраждав під час пожежі в Східній Аттиці (Греція) в липні цього року, в результаті кількість жертв зросла до 100 осіб. Про це повідомила грецька влада, передає РБК-Україна з посиланням на AP.
Загиблий чоловік був госпіталізований в липні з важкими опіками.
Раніше повідомлялося про 99 жертв пожеж у Греції.
23 липня в Греції на захід від Афін, у передмісті Маті спалахнула масштабна лісова пожежа, через яку люди були змушені покинути свої будинки. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. Багато людей, втікаючи від пожежі, потонули в морі.
Згідно з базою даних Центру досліджень епідеміології стихійних лих у Брюсселі, липневі лісові пожежі в Греції стали найбільш смертоносними в Європі з 1900 року.