ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Греции усилили ограничения на массовые собрания

Афины, Вторник 26 января 2021 12:10
В Греции усилили ограничения на массовые собрания
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Власти Греции до 1 февраля запретили в стране массовые собрания на улице с участием более чем 100 человек. Такое решение было введено для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, ограничения на массовые собрания распространяются как на общественное, так и частное пространство. Нарушителям-организаторам грозит штраф в размере до 3 тысяч евро для физического лица и до 5 тысяч евро для юридического лица, а участникам таких мероприятий - до 300 евро.

Как изменятся ограничения с этой даты, до которой остается одна неделя пока не известно.

Напомним, с 7 ноября в Греции был введен трехнедельный локдаун. Однако правительство страны уже неоднократно его продлевало, поскольку число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилась. Последний раз локдаун в стране был продлен до 18 января.

Кроме того, массовая вакцинация населения от коронавируса в Греции может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Греция

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь