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У Греції посилили обмеження на масові зібрання

Афіни, Вівторок 26 січня 2021 12:10
У Греції посилили обмеження на масові зібрання
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Влада Греції до 1 лютого заборонила в країні масові зібрання надворі за участі більше ніж 100 осіб. Таке рішення було запроваджено для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, обмеження на масові зібрання поширюються як на громадський, так і приватний простір. Порушникам-організаторам загрожує штраф у розмірі до 3 тисяч євро для фізичної особи та до 5 тисяч євро для юридичної особи, а учасникам таких заходів - до 300 євро.

Як зміняться обмеження з цієї дати, до якої залишається один тиждень наразі не відомо.

Нагадаємо, з 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася. Востаннє локдаун в країні був продовжений до 18 січня.

Крім того, масова вакцинація населення від коронавірусу в Греції може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.

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