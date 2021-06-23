UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Греции священник облил кислотой митрополитов во время церковного суда

Автор: Дмитрий Кузнецов

Священник облил кислотой семерых митрополитов и полицейского во время церковного суда, который планировал лишить его сана в монастыре Петраки в Афинах. Священнослужителя задержали правоохранители.

Об этом сообщило агентство АМНА.

По данным полиции, пострадавшие митрополиты госпитализированы. Как отметил глава Минздрава Греции Василис Кикилиас, посетивший священнослужителей, четверо из них останутся в больнице, а одного переведут в другое лечебное учреждение. Ему требуется пластическая операция. Еще два митрополита будут переведены в глазную клинику.

В результате инцидента также пострадал один полицейский, которой бросился на помощь митрополитам. Он также госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Произошедшее осудила президент Греции Катерина Секалларопулу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грецияцерковьсвященник