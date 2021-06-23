У Греції священник облив кислотою митрополитів під час церковного суду

Священник облив кислотою сімох митрополитів і поліцейського під час церковного суду, який планував позбавити його сану в монастирі Петракі в Афінах. Священнослужителя затримали правоохоронці.

За даними поліції, постраждалі госпіталізовані. Як зазначив глава МОЗ Греції Василіс Кікіліас, який відвідав священнослужителів, четверо з них залишаться в лікарні, а одного переведуть в інший лікувальний заклад. Йому потрібна пластична операція. Ще два митрополити будуть переведені в очну клініку.

В результаті інциденту також постраждав один поліцейський, якій кинувся на допомогу митрополитам. Він також госпіталізований. Про його стан не повідомляється.

Подію засудила президент Греції Катерина Секалларопулу.