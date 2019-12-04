В Греции корабль с украинцами попал в шторм

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Члены экипажа запросили эвакуацию в береговой охраны Греции

У берегов Греции корабль с украинцами попал в шторм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maritime buletin.

Сообщается, что судно потеряло управление и получило крен. Члены экипажа запросили эвакуацию в береговой охраны Греции. В район чрезвычайной ситуации (ЧП) направили два корабля и два вертолета.

"Корабль вышел под флагом Либерии из греческого порта Элевсин и направлялся в Турцию, но попал в шторм между островами Лесбос и Скирос, что привело к смещению груза", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк. На борт корабля была доставлена вертолетом команда медработников, которые констатировали смерть моряка.

Ранее сообщалось, что в результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море погибли два украинских моряка. Сотрудник пресс-службы отметил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2018 года у берегов Африки на сухогрузном судне Atlantic Harmony умерли два моряка из Украины. При этом о смерти моряков в МВД узнали только от семей погибших. Причиной гибели двух членов экипажа стало отравление.