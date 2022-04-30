В Греции сомневаются в способности ЕС полностью отказаться от газа из России
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа не сможет полностью отказаться от российского газа из-за существенного удорожания голубого топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Глава греческого правительства назвал рост цен на газ серьезной проблемой для европейских предприятий. Кроме того, домохозяйства тоже столкнутся с увеличением расходов на коммунальные услуги.
"Экономические санкции, которые мы ввели против России, существенны и уже показали результаты. Но нам следует быть очень осторожными, чтобы предпринятые нами меры не нанесли больше ущерба странам ЕС, чем России. Европейская экономика не может полностью и оперативно заменить российский газ топливом других экспортеров", – заявил Мицотакис.
Тем временем российская компания "Новатэк" пугает власти Польши возможным взрывом нескольких сотен вагонов, заполненных сжиженным газом. Перевозку топлива из РФ приостановили из-за санкций.
К слову, Турция отказалась от участия в учениях НАТО из-за позиции Греции.
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