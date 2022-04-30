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У Греції сумніваються у здатності ЄС повністю відмовитися від газу з Росії

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Афіни, Субота 30 квітня 2022 20:34
У Греції сумніваються у здатності ЄС повністю відмовитися від газу з Росії Фото: Кіріакос Міцотакіс (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Європа не зможе повністю відмовитися від російського газу через суттєво здорожчання блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Очільник грецького уряду назвав зростання цін на газ серйозною проблемою для європейських підприємств. Окрім того, домогосподарства теж зіткнуться зі збільшенням витрати на комунальні послуги.

"Економічні санкції, які ми запровадили проти Росії, суттєві та вже показали результати. Та нам варто бути дуже обережними, щоб застосовані нами заходи не нанесли більшої шкоди країнам ЄС, ніж Росії. Європейська економіка не може повністю і оперативно замінити російський газ паливом інших експортерів", – заявив Міцотакіс.

Тим часом російська компанія "Новатек" лякає владу Польщі можливим вибухом кількох сотень вагонів, заповнених зрідженим газом. Перевезення палива з РФ призупинили через санкції.

До слова, Туреччина відмовилася від участі в навчаннях НАТО через позицію Греції.

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