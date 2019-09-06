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В Греции в результате поджога произошел лесной пожар

Новости » Происшествия    06.09.2019 - 13:45
В Греции в результате поджога произошел лесной пожар
Иллюстративное фото (twitter.com/Pedro Abranches Mate)

Это был седьмой поджог за последние 9 дней

В четверг, 5 сентября, в Греции в результате умышленного поджога произошел лесной пожар вблизи города Неа-Макри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, седьмой за последние 9 дней пожар возник неподалеку от греческого города Неа-Макри всего за несколько минут после другого пожара на расстоянии 500 метров. Пожар вспыхнул около 02:17 ночи.

Отмечается, что с пламенем, которое грозило прилегающим к лесу домам, боролись более 100 пожарных и несколько десятков пожарных машин, также помощь оказывала авиация.

Кроме того, власти проинформировали местных жителей об опасности, но эвакуация не проводилась. Правоохранители начали расследование по факту умышленного поджога.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции из-за масштабного лесного пожара, который вспыхнул на острове Самос, пришлось эвакуировать несколько сотен туристов. Местные власти эвакуировали почти тысячу человек из гостиниц. Также береговая охрана забирала туристов с пляжей Гликориза и Протеи.

Добавим, что в начале августа на греческом острове Эвбея была объявлена эвакуация в трех населенных пунктах из-за масштабного лесного пожара. Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималли, которое было эвакуировано, после чего направился на юг и юго-запад страны.

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