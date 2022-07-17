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В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской авиакомпании: что известно

Фото: В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании, на месте крушения проводятся спасательные работы. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ двигателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EPT News.

По словам очевидцев, самолет врезался в кукурузное поле возле села Палеохори в муниципалитете Пангай. На борту находилось восемь членов экипажа. Сообщается, что в воздухе загорелся один из четырех двигателей. Пилот запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы.

Связь с Ан-12 была потеряна в 16 км к западу от Кавалы. Транспортный самолет вылетел из Сербии в Иорданию и выполнял коммерческий транспортный рейс.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.

Кроме того, российские авиакомпании вынуждены разбирать самолеты на запчасти, чтобы оставаться "на лету".

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ГрецияАвиакатастрофа