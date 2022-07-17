У Греції розбився транспортний літак Ан-12 української авіакомпанії: що відомо

У Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії, на місці аварії проводяться рятувальні роботи. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова двигуна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EPT News .

За словами очевидців, літак врізався в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай. На борту перебувало вісім членів екіпажу. Повідомляється, що в повітрі загорівся один з чотирьох двигунів. Пілот запросив аварійну посадку в аеропорту Кавали.

Зв'язок з Ан-12 був втрачений за 16 км на захід від Кавали. Транспортний літак вилетів з Сербії до Йорданії і виконував Комерційний транспортний рейс.