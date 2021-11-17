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В Греции прошел массовый мирный марш в годовщину смертельного восстания

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Греция, Среда 17 ноября 2021 23:34
В Греции прошел массовый мирный марш в годовщину смертельного восстания Фото: в Греции прошел массовый мирный марш в годовщину смертельного восстания (twitter.com/ZyiteGadgets)
Автор: Анна Полисученко

В Греции прошел массовый мирный марш в годовщину смертельного восстания. Около 20 000 людей прошли Афинами, чтобы отметить годовщину кровавого восстания против диктатуры в 1973 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Более 5 000 полицейских было привлечено для охраны порядка, поскольку ранее насилие с участием демонстрантов-анархистов часто омрачало ежегодный марш. Мероприятие состоялось, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и большинство участников марша были в масках.

Подобная демонстрация состоялась во втором по величине городе Греции - Салониках, собрав около 14 000 участников. Марш завершился мирно, но впоследствии молодые люди в масках бросали в полицейских горючие смеси, а те в ответ применили слезоточивый газ и водометы. О пострадавших и задержанных не сообщается.

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