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У Греції пройшов масовий мирний марш у річницю смертельного повстання

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Греція, Середа 17 листопада 2021 23:34
У Греції пройшов масовий мирний марш у річницю смертельного повстання Фото: у Греції пройшов масовий мирний марш у річницю смертельного повстання (twitter.com/ZyiteGadgets)
Автор: Анна Полисученко

У Греції пройшов масовий мирний марш в річницю смертельного повстання. Близько 20 000 людей пройшли Афінами, щоб відзначити річницю кривавого повстання проти диктатури в 1973 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Більше 5 000 поліцейських було залучено для охорони порядку, оскільки раніше насильство за участю демонстрантів-анархістів часто затьмарювало щорічний марш. Захід відбувся, незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією, і більшість учасників маршу були в масках.

Подібна демонстрація відбулася в другому за величиною місті Греції - Салоніках, зібравши близько 14 000 учасників. Марш завершився мирно, але згодом молоді люди в масках кидали в поліцейських горючі суміші, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. Про постраждалих і затриманих не повідомляється.

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