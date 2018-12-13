В Греции произошло землетрясение

Фото: землетрясение (statik4.msc-csem,org)

Пока нет информации относительно пострадавших или причиненного ущерба

В Греции возле острова Закинтос произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini со ссылкой на Афинский институт геодинамики.

Сообщается, эпицентр был зафиксирован на глубине 13 километров. Пока нет информации относительно пострадавших или причиненного ущерба.

Напомним, число пострадавших от землетрясения в Эгейском море, которое произошло в июле, и на острове Кос (Греция) превысило 120 человек. По данным местных властей, стихия повредила несколько домов, мечеть, главный порт острова, а также крепость 14 века, которая расположена возле порта.

Кроме того, были затоплены несколько дорог на острове, а также были разбитые окна и появились трещины в зданиях. Движение паромов было прекращено.

Позже Министерство иностранных дел Украины сообщило о отсутствие украинцев среди пострадавших в результате землетрясения в Греции.

"Консул в Греции сообщает, что по предварительным данным, украинцы не пострадали в результате землетрясения", - сказано в сообщении.