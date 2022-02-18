UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Греции произошел пожар на пароме: на борту было почти 300 человек

Автор: Наталья Скороход

У берегов Греции произошел пожар на круизном судне Euroferry Olympia. На его борту во время пожара находилось 288 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению береговой охраны Греции, пожар возник возле острова Корфу в Ионическом море.

Европаром Olympia под итальянским флагом направлялся из Греции в Италию в порт Бриндизи. Причина пожара пока что неизвестна.

Напомним, что в Польше произошел взрыв на динамитном заводе. В результате два человека пропали без вести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар