В Греции произошел пожар на пароме: на борту было почти 300 человек

У берегов Греции произошел пожар на круизном судне Euroferry Olympia. На его борту во время пожара находилось 288 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно сообщению береговой охраны Греции, пожар возник возле острова Корфу в Ионическом море.
Европаром Olympia под итальянским флагом направлялся из Греции в Италию в порт Бриндизи. Причина пожара пока что неизвестна.
Напомним, что в Польше произошел взрыв на динамитном заводе. В результате два человека пропали без вести.