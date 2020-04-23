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В Греции продлили ограничительные меры

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 14:33
В Греции продлили ограничительные меры
Иллюстрационное фото (РБК-Украина)

Карантин в Греции продлен до 4 мая

Правительство Греции продлило карантинные меры из-за коронавируса на неделю, при этом отметив, что ослабления будут разбит на фазы, рассчитанные на май - июнь. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, греческие власти установили полное прекращение общественной жизни с середины марта, и в стране было зафиксировано значительное уменьшение числа зараженных вирусом, по сравнению с другими европейскими странами.

Ограничения, которые включают в себя передвижение граждан только с официально утвержденным разрешением, будут продлены до 4 мая.

По состоянию на вечер среды в Греции лабораторно подтверждено 2408 случая COVID-19 и 121 летальный исход.

Напомним, в Греции коронавирусом заразился афонский монах. Инфицированный посещал Великобританию с делегацией монастыря и вернулся на Афон 20 марта.

Кроме того, 23 марта правительство Греции ввело комендантский час. Движение в стране ограничено, за редкими исключениями. На улицы разрешается выходить только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

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