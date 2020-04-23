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У Греції продовжили обмежувальні заходи

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 14:33
У Греції продовжили обмежувальні заходи
Иллюстрационное фото (РБК-Україна)

Карантин у Греції продовжено до 4 травня

Уряд Греції продовжило карантинні заходи через коронавірус на тиждень, при цьому зазначивши, що ослаблення будуть розбитий на фази, розраховані на травень - червень. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, грецька влада встановили повне припинення суспільного життя з середини березня, і в країні було зафіксовано значне зменшення числа заражених вірусом, у порівнянні з іншими європейськими країнами.

Обмеження, які включають в себе пересування громадян тільки з офіційно затвердженим дозволом, будуть продовжені до 4 травня.

За станом на вечір середи в Греції лабораторно підтверджено 2408 випадку COVID-19 і 121 летальний результат.

Нагадаємо, в Греції коронавірусом заразився афонський чернець. Інфікований відвідував Британію з делегацією монастиря і повернувся на Афон 20 березня.

Крім того, 23 березня уряд Греції запровадив комендантську годину. Рух в країні обмежена, за рідкісними винятками. На вулиці дозволяється виходити тільки ті, хто йде на роботу або повертається з роботи, робить покупки в магазині або купує ліки, відвідує лікаря.

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