В Греции полиция разогнала протесты слезоточивым газом и водометами

В Греции тысячи людей вышли на протесты перед приездом премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки. Полиция разогнала протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Греции в городе Салониках должен был выступить премьер-министр Кириакос Мицотаки с речью . Люди вышли с протестами, чтоб выразить свое несогласие в сфере
Напомним, что в Греции с 1 сентября должны были отстранить от работы непривитых медиков. Это могло привести к нехватке персонала в больницах.