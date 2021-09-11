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В Греции полиция разогнала протесты слезоточивым газом и водометами

Автор: Наталья Скороход

В Греции тысячи людей вышли на протесты перед приездом премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки. Полиция разогнала протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Греции в городе Салониках должен был выступить премьер-министр Кириакос Мицотаки с речью . Люди вышли с протестами, чтоб выразить свое несогласие в сфере

Напомним, что в Греции с 1 сентября должны были отстранить от работы непривитых медиков. Это могло привести к нехватке персонала в больницах.

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Греция