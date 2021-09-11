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У Греції поліція розігнала протести сльозогінним газом та водометами

Автор: Наталья Скороход

У Греції тисячі людей вийшли на протести перед приїздом прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакі. Поліція розігнала протестувальників, застосовуючи сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Греції в місті Салоніках повинен був виступити прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакі з промовою . Люди вийшли з протестами, щоб висловити свою незгоду у сфері

Нагадаємо, що у Греції з 1 вересня повинні були усунути від роботи нещеплених медиків. Це могло призвести до нестачі персоналу в лікарнях.

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Греція