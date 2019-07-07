В Греции на парламентских выборах лидирует оппозиция

В Греции на выборах в парламент, по данным экзит-поллов, лидирует оппозиционная партия "Новая демократия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.

Сообщается, что согласно опросу, партия "Новая демократия" опережает руководящую партию СИРИЗА примерно на 10 процентных пунктов, что потенциально предоставляет возможность ей получить абсолютное большинство в 300-местном парламенте Греции.

Главный лидер оппозиции Греции Кириакос Мицотакис имеет шансы стать новым премьером страны.

Также сообщается, что оппозиционная партия "Новая демократия" была уверенным лидером во время всех предвыборных опросов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Греции президент распустил парламент и объявил досрочные выборы. Согласно конституции страны, новые выборы должны состояться в течение 30 дней с момента роспуска парламента, таким образом, выборы состоятся 7 июля 2019 года, в новом составе на первое заседание парламент Греции соберется 17 июля, во время которого депутаты примут присягу, затем предусматривается процедура формирования президиума парламента, где состоится избрание нового председателя, его заместителей и секретарей