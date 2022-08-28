В Греции ответили на обвинения о преследовании ракетой С-300 турецких истребителей

Издание предполагает, что Турция хочет создать сцену напряженности, направленную против международного общественного мнения и особенно против США, которые - из-за С-400 - ввели против них санкции.

"Сегодняшнюю утечку из Министерства обороны Турции, вероятно, хотят представить в качестве аргумента, что Греция обладает технологиями, аналогичными С-300, которые она использует против союзников по НАТО", - говорится в материале.

Отмечается, что 23 августа две пары турецких истрепителей F-16 вошли в Афинский регион полетной информации (РПИ) без подачи плана полета, нарушив национальное воздушное пространство. Первые два турецких истребителя пролетели над островом Дивуния на высоте 27 тысяч фунтов, спустя три минуты еще два турецких F-16 пролетели над шхерой Камилониси

"Эти пролеты, а также воздушные бои, происходившие в этот момент, были отвлечением от основного плана турецких вооруженных сил. Целью турецких истребителей было составление карты базы С-300 на Крите, и для этого пара F-16 должна была действовать к востоку от Карпатоса, с конечной целью на Крите, для поиска позиций С-300", - говорится в материале.

Издание сообщает, что два турецких истребителя не выполнили свою миссию, так как была перехвачены греческими истребителями.

Напомним, ранее издание CNN Turk со ссылкой на источник в Минобороны Турции сообщило, что Греция задействовала ракету С-300 для преследования турецких истребителей.