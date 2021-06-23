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В Греции отменяют масочный режим на улице и комендантский час

Автор: РБК-Украина

Правительство Греции приняло решение ослабить некоторые карантинные ограничения в стране. В частности, в Греции будет отменено обязательное требование по ношению масок на улице с 24 июня.

Об этом заявил заместитель министра гражданской обороны Никос Хардалиас, передает Ekathimerini.

Однако требование носить маску останется на улице только в очень людным местах, а также в помещении.

Кроме того, с понедельника, 28 июня, будет отменен комендантский час.

При этом в ресторанах и барах будет разрешено находится за одним столом до десяти человек. При этом в банкетных залах на открытом воздухе будет разрешено находится до 300 человек, при условии соблюдения существующих санитарных протоколов.

При этом на пляжах будет разрешено находится до 120 человек на 1 тысячи квадратных метров. При этом доступ на пляж будет контролируемым.

Напомним, ранее правительство Греции разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста.

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