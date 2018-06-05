У Греції звільнили 8 військових, які просять притулку після невдалого перевороту у Туреччині

Усі військові зараз живуть в секретному місці під захистом поліції

Адвокат 8 турецьких військових, які втекли до Греції, просячи притулку після невдалого перевороту 2016 року, заявив, що всі його клієнти були звільнені та очікують рішення за своїми заявами. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, Омірос Зеліос заявив у понеділок, що останній з його клієнтів був звільнений з-під варти минулого тижня. Усі військові зараз живуть в секретному місці під захистом поліції.

Грецькі суди відкинули неодноразові вимоги Туреччини про видачу військових, яких Анкара звинувачує в участі в перевороті. Грецькі суди переконані, що в Туреччині вони не отримають справедливий судовий розгляд.

Справа вісьмох військових зіпсувала відносини між сусідніми країнами, які історично є регіональними конкурентами.

Зазначається, що станом на сьогодні лише одному з турків було надано притулок - незважаючи на зусилля уряду Греції припинити ухвалене рішення. Інші справи перебувають на розгляді.

Нагадаємо, що 21 травня 2018 року повідомлялось, що у Туреччині понад 100 осіб засудили до довічного ув'язнення за участь у держперевороті.

Також додамо, що після спроби державного перевороту в Туреччині 15 липня 2016 року понад 90 тисяч державних службовців були звільнені.

Як відомо, у ніч із 15 на 16 липня 2016 року в Туреччині окремі групи армії країни спробували вчинити військовий переворот. Влада відразу ж використала ситуацію для дискредитації політичної опозиції. Після цього в Туреччині відбулися масові затримання.