В Греции на острове Эвбея вспыхнул новый пожар
Фото: на острове Эвбея вспыхнул новый пожар (GettyImages)
На греческом острове Эвбея начался новый пожар. Неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.
Пожар начался к югу от района, который стал эпицентром бедствия. Огонь пытаются потушить четыре самолета и шесть вертолетов, а также 23 пожарных автомобилей.
Предыдущий пожар уничтожил большую часть севера острова и стал одним из крупнейших лесных пожаров в стране.