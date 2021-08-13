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В Греции на острове Эвбея вспыхнул новый пожар

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Эвбея, Пятница 13 августа 2021 13:54
В Греции на острове Эвбея вспыхнул новый пожар Фото: на острове Эвбея вспыхнул новый пожар (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На греческом острове Эвбея начался новый пожар. Неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Пожар начался к югу от района, который стал эпицентром бедствия. Огонь пытаются потушить четыре самолета и шесть вертолетов, а также 23 пожарных автомобилей.

Предыдущий пожар уничтожил большую часть севера острова и стал одним из крупнейших лесных пожаров в стране.

Напомним, премьер Греции назвал пожары в стране самой крупной экологической катастрофой за десятилетие.

Отметим, что в мире масштабные лесные пожары бушуют на пяти из шести континетов.

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