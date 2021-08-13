В Греции на острове Эвбея вспыхнул новый пожар

На греческом острове Эвбея начался новый пожар. Неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на АР .

Пожар начался к югу от района, который стал эпицентром бедствия. Огонь пытаются потушить четыре самолета и шесть вертолетов, а также 23 пожарных автомобилей.

Предыдущий пожар уничтожил большую часть севера острова и стал одним из крупнейших лесных пожаров в стране.