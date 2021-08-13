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У Греції на острові Евбея спалахнула нова пожежа

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Евбея, П'ятниця 13 серпня 2021 13:54
У Греції на острові Евбея спалахнула нова пожежа Фото: на острові Евбея спалахнула нова пожежа (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На грецькому острові Евбея почалось нова пожежа. Тиждень тому цей острів палав від вогня, який спалив будинки та ліси.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Пожежа почалась на південь від району, який став епіцентром лиха. Вогонь намагаються затушити чотири літаки і шість вертольотів, а також 23 пожежних автомобілів.

Попередня пожежа знищила більшу частину півночі острова і стала однією з найбільших лісових пожеж в країні.

Нагадаємо, прем'єр Греції назвав пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття.

Зазначимо, що у світі масштабні лісові пожежі вирують на п'яти з шести континетів.

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