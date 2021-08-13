У Греції на острові Евбея спалахнула нова пожежа
Фото: на острові Евбея спалахнула нова пожежа (GettyImages)
На грецькому острові Евбея почалось нова пожежа. Тиждень тому цей острів палав від вогня, який спалив будинки та ліси.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.
Пожежа почалась на південь від району, який став епіцентром лиха. Вогонь намагаються затушити чотири літаки і шість вертольотів, а також 23 пожежних автомобілів.
Попередня пожежа знищила більшу частину півночі острова і стала однією з найбільших лісових пожеж в країні.