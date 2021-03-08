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В Греции определились с датой возвращения туристов

Автор: Александр Белоус

Греция планирует снять ограничения на COVID-19 в секторе розничной торговли и открыть школы до конца марта. В мае планируют начать заново открывать туристический сектор в преддверии жизненно важного летнего сезона.

Об этом заявила официальный представитель правительства Аристотелия Пелони, передает агентство Reuters.

По ее словам, в среднесрочной перспективе, по мере продвижения вакцинации, правительство планирует разрешить возобновить туризм, на который приходится примерно пятая часть экономики Греции и где работает и каждый пятый человек.

Греция, в которой от COVID умерло 6758 человек, недавно была вынуждена продлить изоляцию в регионе Афин до 16 марта из-за возобновления инфекций, но Пелони сказала, что впереди есть признаки надежды.

"Впереди нас ждут тяжелые дни. Но мы пробегаем последнюю милю в этом марафонском забеге", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, в начале марта правительство Греции продлило действующий в стране локдаун, а также ужесточило ограничения, введенные из-за COVID-19. Новый режим будет действовать до 16 марта.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что правительства стран ЕС должны немедленно начать техническую работу по COVID-паспортам. Они должны вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок в пределах Евросоюза к лету.

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