У Греції визначилися з датою повернення туристів

За її словами, у середньостроковій перспективі, по мірі просування вакцинації, уряд планує дозволити відновити туризм, на який припадає приблизно п'ята частина економіки Греції.

Греція, в якій від COVID померло 6758 осіб, недавно була змушена продовжити ізоляцію в регіоні Афін до 16 березня через відновлення інфекцій, але Пелоні сказала, що попереду є ознаки надії.

"Попереду нас чекають важкі дні. Але ми пробігаємо останню милю в цьому марафонському забігу", - сказала вона.