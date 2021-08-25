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В Греции невакцинированных не будут пускать в рестораны и клубы

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Греция, Среда 25 августа 2021 15:18
В Греции невакцинированных не будут пускать в рестораны и клубы Фото: в Греции невакцинированных не будут пускать в рестораны и клубы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Греции представило ряд новых ограничений для невакцинированных от коронавируса. Непривитых людей не будут пускать в рестораны и клубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Известно, что ограничения начнут действовать с 13 сентября.

Так, непривитые работники частного и государственного секторов будут обязаны проходить регулярное тестирование за свой счет один раз в неделю.

В то же время работники и ученики в школах и университетах будут сдавать экспресс-тесты дважды в неделю.

Указано, что студенты будут тестироваться за свой счет. Зато для школьников эта процедура будет бесплатной.

Известно, что стоимость экспресс-тестов будет установлена в размере 10 евро.

Кроме этого, вход в кафе, рестораны, клубы и спортивные залы будет запрещен без доказательства вакцинации или выздоровления от COVID-19.

В то время как посетители кинотеатров, театров, музеев и тренажерных залов будут вынуждены предъявить COVID-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста сделан за 48 часов.

Также маски будут обязательными для всех в общественных местах внутри помещений и в местах массового скопления людей на открытом воздухе.

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