В Греции невакцинированных не будут пускать в рестораны и клубы
Министерство здравоохранения Греции представило ряд новых ограничений для невакцинированных от коронавируса. Непривитых людей не будут пускать в рестораны и клубы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.
Известно, что ограничения начнут действовать с 13 сентября.
Так, непривитые работники частного и государственного секторов будут обязаны проходить регулярное тестирование за свой счет один раз в неделю.
В то же время работники и ученики в школах и университетах будут сдавать экспресс-тесты дважды в неделю.
Указано, что студенты будут тестироваться за свой счет. Зато для школьников эта процедура будет бесплатной.
Известно, что стоимость экспресс-тестов будет установлена в размере 10 евро.
Кроме этого, вход в кафе, рестораны, клубы и спортивные залы будет запрещен без доказательства вакцинации или выздоровления от COVID-19.
В то время как посетители кинотеатров, театров, музеев и тренажерных залов будут вынуждены предъявить COVID-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста сделан за 48 часов.
Также маски будут обязательными для всех в общественных местах внутри помещений и в местах массового скопления людей на открытом воздухе.