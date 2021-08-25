У Греції невакцинованих не пускатимуть до ресторанів та клубів
Міністерство охорони здоров'я Греції представило ряд нових обмежень для невакцинованих від коронавірусу осіб. Нещеплених людей не пускатимуть до ресторанів та клубів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
Відомо, що обмеження почнуть діяти з 13 вересня.
Так, нещеплені працівники приватного і державного секторів будуть зобов'язані проходити регулярне тестування своїм коштом один раз в тиждень.
Водночас працівники та учні у школах та університетах будуть здавати експрес-тести двічі на тиждень.
Зазначено, що студенти будуть тестуватися своїм коштом. Натомість для школярів ця процедура буде безкоштовною.
Відомо, що вартість експрес-тестів буде встановлена в розмірі 10 євро.
Крім цього, вхід в кафе, ресторани, клуби та спортивні зали буде заборонений без доказу вакцинації або одужання від COVID-19.
В той час як відвідувачі кінотеатрів, театрів, музеїв і тренажерних залів будуть змушені пред'явити COVID-сертифікат або негативний результат ПЛР-тесту зроблений за 48 годин.
Також маски будуть обов'язковими для всіх в громадських місцях усередині приміщень і в місцях масового скупчення людей на відкритому повітрі.