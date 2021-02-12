В Греции, несмотря на протесты, приняли закон о специальной полиции в университетах

Парламент Греции принял закон о специальной полиции в университетах для соблюдения в них порядка. Такое решение вызвало массовые демонстрации в стране.

Закон, инициированный правящей консервативной партией "Новая демократия", был принят благодаря поддержке правой популистской партии "Греческое решение". Все другие оппозиционные партии отклонили законопроект, назвав его авторитарным.

Закон направленна студентов, которые остаются в университетах на много лет дольше, чем период, предусмотренный для получения степени. В будущем они будут отчислены, если будут учиться более чем в полтора раза дольше установленного срока. Это изменение коснется около 235 тысяч студентов.

Они и сотрудники учебных заведений вышли на улицы Афин и Салоник с требованием отозвать такое решение правительства.