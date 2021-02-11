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В Афинах полиция жестко разогнала студенческий протест

Новина українською → Афины, Четверг 11 февраля 2021 14:56
В Афинах полиция жестко разогнала студенческий протест Фото: протесты в Афинах (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Афинах (Греция) полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые находились вблизи парламента. Они протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.

Об этом сообщает Newsit.

Как сообщается, студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы. Затем они прошли колонной к парламенту, требуя отменить законопроект об изменении системы высшего образования. Документ среди прочего предполагает создание специальной полиции в университетах.

Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошло столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акции.

Напомним, во вторник, 9 февраля, в Мьянме снова протестовали против военного переворота в стране. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, которые переросли в стрельбу.

Также РБК-Украина писало, что глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что очередные протестные акции в России в поддержку политика запланированы на 14 февраля.

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