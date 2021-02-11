В Афинах полиция жестко разогнала студенческий протест

В Афинах (Греция) полиция применила силу для разгона колонны студентов и преподавателей, которые находились вблизи парламента. Они протестовали против разработанного властями закона о высших учебных заведениях.

Как сообщается, студенты, преподаватели, а также члены ассоциаций родителей проводили днем митинг в центре столицы. Затем они прошли колонной к парламенту, требуя отменить законопроект об изменении системы высшего образования. Документ среди прочего предполагает создание специальной полиции в университетах.

Когда участники манифестации подошли к зданию главного законодательного органа, произошло столкновение с полицией, которая применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников акции.