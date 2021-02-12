У Греції, попри протести, ухвалили закон про спеціальну поліцію в університетах

Парламент Греції ухвалив закон про спеціальну поліцію в університетах для дотримання в них порядку. Таке рішення спричинило масові демонстрації в країні.

Закон, ініційований правлячою консервативною партією "Нова демократія", був прийнятий завдяки підтримці правої популістської партії "Грецьке рішення". Усі інші опозиційні партії відхилили законопроєкт, назвавши його авторитарним.

Закон спрямований на студентів, які залишаються в університеті на багато років довше, ніж період, передбачений для отримання ступеня. В майбутньому вони будуть відраховані, якщо вчитимуться більш ніж в півтора раза довше встановленого терміну. Ця зміна торкнеться близько 235 тисяч студентів.

Вони та співробітники навчальних закладів вийшли на вулиці Афін і Салонік з вимогою відкликати таке рішення уряду.