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У Греції, попри протести, ухвалили закон про спеціальну поліцію в університетах

Новость на русском → Афіни, П'ятниця 12 лютого 2021 12:34
У Греції, попри протести, ухвалили закон про спеціальну поліцію в університетах Фото: поліція та студент (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Парламент Греції ухвалив закон про спеціальну поліцію в університетах для дотримання в них порядку. Таке рішення спричинило масові демонстрації в країні.

Про це повідомляє Euractiv.

Закон, ініційований правлячою консервативною партією "Нова демократія", був прийнятий завдяки підтримці правої популістської партії "Грецьке рішення". Усі інші опозиційні партії відхилили законопроєкт, назвавши його авторитарним.

Закон спрямований на студентів, які залишаються в університеті на багато років довше, ніж період, передбачений для отримання ступеня. В майбутньому вони будуть відраховані, якщо вчитимуться більш ніж в півтора раза довше встановленого терміну. Ця зміна торкнеться близько 235 тисяч студентів.

Вони та співробітники навчальних закладів вийшли на вулиці Афін і Салонік з вимогою відкликати таке рішення уряду.

Нагадаємо, напередодні в Афінах поліція застосувала силу для розгону колони студентів і викладачів, які поблизу парламенту протестували проти розробленого владою закону про вищі навчальні заклади.

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