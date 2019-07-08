ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Греции назначили новое правительство

Новости » Политика    08.07.2019 - 22:13
В Греции назначили новое правительство
Иллюстративное фото (twitter.com/diorismos)

Новый премьер-министр отдал большинство ключевых постов своим соратникам

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назначил новое правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, Мицотакис отдал большинство ключевых постов своим соратникам. 

На пост министра иностранных дел был назначен один из ключевых политиков партии "Новая демократия" Никосу Дендиасу, в тоже время Христос Стайкурас стал министром финансов. Никос Панайотопулос получил пост министра обороны.

В новом правительстве есть только две женщины-министры: Ники Керамеос - министр образования и Лина Мендони - министр культуры.

Новый кабмин должен быть приведен к присяге во вторник, 9 июля, и провести свое первое заседание в 11.00 в среду, 10 июля.

Отметим, сегодня, 8 июля, лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принес присягу премьер-министра страны после победы на парламентских выборах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 июня в Греции президент распустил парламент и объявил досрочные выборы. Согласно конституции страны, новые выборы должны состояться в течение 30 дней с момента роспуска парламента. В новом составе на первое заседание парламент Греции соберется 17 июля, во время которого депутаты примут присягу, затем предусматривается процедура формирования президиума парламента, где состоится избрание нового председателя, его заместителей и секретарей.

Кроме того, на парламентских выборах в Греции, которые состоялись в воскресенье, 7 июля, победила партия "Новая демократия", которая получила 39,6% голосов. "Новая демократия" получит от 155 до 158 мест в парламенте, состоящем из 300 членов.

В Греции на выборах парламента победила оппозиционная консервативная партия В Греции на парламентских выборах лидирует оппозиция
Новости Украины политикаГреция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь