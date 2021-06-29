В Греции нашли картины Пикассо и Мондриана. Их похитили 9 лет назад

Картина Пикассо, которую он подарил греческому народу в 1949 году, была найдена полицейскими в Керате, сельской местности в 45 километрах от Афин. Картина была подарена грекам в знак признания сопротивления нацистской Германии во время оккупации в 1941-1944 годах.

"Эта картина имеет особое значение и сентиментальную ценность для греческого народа, поскольку она была лично посвящена великим художником греческому народу за его борьбу с фашистскими и нацистскими силами", - сказала министр культуры Греции Лина Мендони.

Там же полиция обнаружила картину Мондриана. А вот эскиз итальянского художника Гульельмо Каччиа, который также был похищен во время того ограбления, как выяснилось, был поврежден и выброшен злоумышленниками.

Ограбление, по данным полицейских было совершено двумя мужчинами. По подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали 49-летнего грека.