RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Греції знайшли картини Пікассо і Мондріана. Їх викрали 9 років тому

Автор: Дмитро Левицький

У Греції правоохоронці знайшли картини Пабло Пікасо та Піта Мондріана, які були викрадені під час пограбування Національної галереї в Афінах у 2012 році. Мова про картини "Голова жінки" Пікассо та "Вітряний млин заїкання" Мондріана.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Картина Пікассо, яку він подарував грецькому народу у 1949 році, була знайдена поліцейськими в Кераті, сільській місцевосді за 45 кілометрів від Афін. Картина була подарована грекам на знак визнання опору нацистській Німеччині під час окупації в 1941-1944 роках.

"Ця картина має особливе значення і сентиментальну цінність для грецького народу, оскільки вона була особисто присвячена великим художником грецькому народу за його боротьбу з фашистськими і нацистськими силами", - сказала міністр культури Греції Ліна Мендоні.

Там же поліція виявила картину Мондріана. А от ескіз італійськго художника Гульєльмо Каччиа, який також був викрадений під час того пограбування, як з'ясувалося, був пошкоджений та викинутий зловмисниками.

Пограбування, за даними поліцейських було скоєне двома чоловіками. За підозрою у скоєнні цього злочину правоохоронці затримали 49-річного грека.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греціякартины