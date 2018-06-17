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В Греции митингуют против переименования Македонии

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 20:45
Фото: протесты в Греции (https://twitter.com/badclaire7)
Фото: протесты в Греции (https://twitter.com/badclaire7)

В Греции в результате столкновений с полицией получили травмы 14 митингующих

В Греции в связи с подписанием соглашения о переименовании Республики Македония около полутысячи человек вышли с протестами. Сейчас в результате столкновений травмированы 14 человек, передает со ссылкой на полицию CNN.

Отмечается, что митинг собрался в регионе Преспес - неподалеку от того места, где было подписано соглашение между Грецией и Македонией. В ходе пикета активисты вступили в противостояние со спецподразделением правоохранителей. В результате столкновений получили различные травмы и были госпитализированы 14 человек.

Сейчас, как сообщили в полиции, пострадавшие после получения медицинской помощи отпущены домой.

Напомним, Греция и Македония сегодня, 17 июня 2018, подписали историческое соглашение об изменении названия страны, которая должна прекратить 27-летний спор по этому поводу. Соглашение было подписано министрами иностранных дел Греции и бывшей югославской республики Македония в присутствии премьер-министров.

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Теги публикации: Македония, Греция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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