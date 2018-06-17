В Греции митингуют против переименования Македонии

В Греции в результате столкновений с полицией получили травмы 14 митингующих

В Греции в связи с подписанием соглашения о переименовании Республики Македония около полутысячи человек вышли с протестами. Сейчас в результате столкновений травмированы 14 человек, передает со ссылкой на полицию CNN.

Отмечается, что митинг собрался в регионе Преспес - неподалеку от того места, где было подписано соглашение между Грецией и Македонией. В ходе пикета активисты вступили в противостояние со спецподразделением правоохранителей. В результате столкновений получили различные травмы и были госпитализированы 14 человек.

Сейчас, как сообщили в полиции, пострадавшие после получения медицинской помощи отпущены домой.

Напомним, Греция и Македония сегодня, 17 июня 2018, подписали историческое соглашение об изменении названия страны, которая должна прекратить 27-летний спор по этому поводу. Соглашение было подписано министрами иностранных дел Греции и бывшей югославской республики Македония в присутствии премьер-министров.