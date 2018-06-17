У Греції мітингують проти перейменування Македонії

У Греції внаслідок сутичок із поліцією отримали травми 14 мітингувальників

У Греції в зв'язку із підписанням угоди щодо перейменування Республіки Македонія близько півтисячі людей вийшли з протестами. Наразі внаслідок сутичок травмовані 14 людей, передає з посиланням на поліцію CNN.

Зазначається, що мітинг зібрався у регіоні Преспес - неподалік того місця, де було підписано угоду між Грецією та Македонією. У ході пікету активісти вступили у протистояння зі спецпідрозділом правоохоронців. Внаслідок сутичок отримали різні травми та були госпіталізовані 14 людей.

Наразі, як повідомили у поліції, потерпілі після отримання медичної допомоги відпущені додому.

Нагадаємо, Греція і Македонія сьогодні, 17 червня 2018, підписали історичну угоду про зміну назви країни, яка має припинити 27-річний спір з цього приводу. Угода була підписана міністрами закордонних справ Греції та колишньої югославської республіки Македонія в присутності прем'єр-міністрів.