В Греции на месяц закрываются рестораны, музеи, театры из-за ситуации с COVID-19

Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Греции на месяц закрываются рестораны, бары, музеи и театры из-за ухудшившейся ситуации с COVID-19 с начала октября. В стране также расширят комендантский час.

Об этом пишет агентство Reuters.

"Греция расширит ночной комендантский час на передвижение и закроет рестораны и бары в самых густонаселенных районах страны на один месяц, чтобы сдержать всплеск заболеваемости COVID-19", - заявил в субботу премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Эти меры вступят в силу в 3 ноября и будут действовать в течение одного месяца.

В стране зарегистрировано меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в большинстве европейских стран, но с начала октября наблюдается постепенный рост числа случаев инфицирования.

Напомним, на Кипре ввели комендантский час из-за стремительного распространения коронавируса. Комендантский час будет действовать с 23 октября до 9 ноября.

Также РБК-Украина писало о введении комендантского часа в регионах Италии.