У Греції на місяць закриваються ресторани, музеї, театри через ситуацію з COVID-19

В Греції на місяць закриваються ресторани, бари, музеї та театри через погіршення ситуації з COVID-19 з початку жовтня. У країні також розширять комендантську годину.
Про це пише агентство Reuters.
"Греція розширить нічний комендантську годину на пересування і закриє ресторани та бари в найбільш густонаселених районах країни на один місяць, щоб стримати сплеск захворюваності COVID-19", - заявив у суботу прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.
Ці заходи набудуть чинності 3 листопада і будуть діяти протягом одного місяця.
В країні зареєстровано менше випадків захворювання на коронавірус, ніж у більшості європейських країн, але з початку жовтня спостерігається поступове зростання числа випадків інфікування.
Нагадаємо, на Кіпрі ввели комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу. Комендантська година діятиме з 23 жовтня до 9 листопада.
Також РБК-Україна писало про введення комендантської години у регіонах Італії.