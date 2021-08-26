У Греції медики протестували проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

У Греції сотні медпрацівників провели мітинг на знак протесту проти обов'язкової вакцинації від COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на агентство АР .

Повідомляється, що в Афінах біля будівлі Міністерства охорони здоров'я Греції зібралося близько 300 працівників лікарень на знак протесту проти рішення уряду, яке набуде чинності 1 вересня.

Згідно з рішенням уряду, з 1 вересня будуть усуватися від роботи без збереження зарплати працівники державних і приватних медичних установ, хто не був вакцинований або не має довідки про перенесене захворювання коронавірусом.

Учасники мітингу заявили, що вони не проти вакцинації, але вона не повинна бути примусовою.